19-jähriger Scooter-Fahrer verletzt: Nach Kollision mit Auto

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 06:13 / ©Montage: Canva & RK/ Trummer

Am 08. Oktober 2024 gegen 11.00 Uhr lenkte eine 54-jährige Frau aus Klagenfurt ihr Auto in Klagenfurt die Kempfstraße in Richtung Westen. Als sie sich dem Kreuzungsbereich mit der St. Ruprechter Straße näherte, kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision zwischen ihrem Auto und dem E-Scooter, welcher von einen 19-jährigen afghanischen Staatsbürger gelenkt wurde.

Der 19-Jährige verletzte sich unbestimmten Grades

Der 19-jährige fuhr mit seinem Scooter den Radweg der St. Ruprechter Straße entlang und beabsichtigte die Kempfstraße auf der Radfahrerüberfahrt zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Auto der 54-jährigen. Der 19-jährige, der keinen Helm trug, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungsdienst ins UHK Klagenfurt verbracht.