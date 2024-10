Zwei Täter gefasst: Nach nächtlichem Einbruch in Baumarkt

In der Nacht des 8. Oktober gab es einen Einbruch in einen Baumarkt im Bezirk Wolfsberg, bei dem Lebensmittel gestohlen wurden. Nun konnten die Täter ermittelt werden.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 06:27 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

In der Nacht des 8. Oktober kam es gegen 0.20 Uhr zu einem Einbruch in einem Baumarkt, bei dem Lebensmittel gestohlen wurden. Die Täter sollen sich, laut Polizei, mittels Körperkraft Zutritt in den Einkaufsbereich verschafft haben. Die Täter verließen das Gebäude sofort, nachdem die Alarmanlage ausgelöst wurde.

Täter konnten ermittelt werden

Im Zuge umfangreicher Erhebungen und Ermittlungen der Beamten der PI Lavamünd konnten ein 17-jähriger rumänischer Staatsbürger und ein 18-jähriger slowenischer Staatsbürger, beide wohnhaft im Bezirk Wolfsberg, als Täter ausgemittelt werden. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.