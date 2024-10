Höchste Auszeichnung: 23 Steirer erhielten das goldene Ehrenzeichen

LH Christopher Drexler (l.) und Anton Lang (r.) mit Daniel Zelger, der zwei Personen vor dem Ertrinken gerettet hat und dafür mit der Steirischen Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band ausgezeichnet wurde.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 07:05 / ©Land Steiermark/Frankl

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) überreichte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) die Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Für besonderes Engagement gab es zusätzlich eine Steirische Lebensrettungsmedaille, ein Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich sowie ein Bundesehrenzeichen.

Retter Daniel Zelger – Held des Alltags!

Besonders bewegend war die Ehrung von Daniel Zelger. Bei einem Familienurlaub in der slowenischen Küstenstadt Izola wurde er zum Lebensretter. Ein Auto stürzte ins Wasser, in dem sich ein kleiner Bub befand. Ohne zu zögern, sprang Zelger ins Meer, öffnete die Autotür und zog das Kind aus dem sinkenden Wagen. Für diese heldenhafte Tat wurde er mit der Steirischen Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band ausgezeichnet.

©Land Steiermark/Frankl LH Christopher Drexler (l.) und Anton Lang (r.) mit Daniel Zelger, der zwei Personen vor dem Ertrinken gerettet hat und dafür mit der Steirischen Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band ausgezeichnet wurde.

Würdigung für besondere Verdienste

Unter den Geehrten war auch Günther Ebenschweiger, ehemaliger Präsident des Zentrums für Kriminalprävention, der sich seit Jahrzehnten für den Schutz von Kindern und Frauen engagiert. Auch Alfred Ferstl, ehemaliger Spartenobmann und Pionier der steirischen Speditionsbranche, erhielt das Goldene Ehrenzeichen für seine Verdienste.

©Land Steiermark/Frankl LH Christopher Drexler (l.) überreichte gemeinsam mit LH-Stv. Anton Lang (r.) Günther Ebenschweiger das Goldene Ehrenzeichen des Landes

Roswitha Fraiss und Ruth Mayer – Pionierinnen der Hospizbewegung

Die Hospizarbeit wurde durch Roswitha Fraiss und Ruth Mayer maßgeblich geprägt. Beide Frauen leiten Teams, die Menschen in der letzten Lebensphase beistehen und für betroffene Kinder da sind. Ihre Arbeit zeigt, wie wichtig Solidarität und Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft sind.

Spitzenleistung in verschiedensten Bereichen

Ob im Bereich der Feuerwehr, in der Wirtschaft, der Kultur oder im öffentlichen Dienst – die Geehrten kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie haben Großes für die Steiermark und ihre Mitmenschen geleistet. So wurde unter anderem Andreas Werner für seine Arbeit als Chef der klimaneutralen Gösser Brauerei ausgezeichnet, und Gerhard Wohlmuth, einer der führenden Weinbauern Österreichs, erhielt ebenfalls das Goldene Ehrenzeichen.

Prominente Gäste gratulierten

Neben den Ehrengästen Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP) und Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl waren auch viele Familienangehörige und Freunde der Geehrten anwesend, die diesen besonderen Moment mitfeierten.

©Land Steiermark/Frankl LH Christopher Drexler (l.) und Anton Lang (r.) mit Herbert Fuik, der das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark überreicht bekam. ©Land Steiermark/Frankl LH Christopher Drexler (l.) und Anton Lang (r.) gratulierten Manuela Holowaty zum Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark.