Rudi Fußi: „Ich kandidiere nicht gegen jemanden“

Rudi Fußi will neuer SPÖ-Vorsitzender werden.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024

Schon direkt nach der Nationalratswahl ließ PR-Berater und Unternehmer Rudolf (Rudi) Fußi mit seiner Aussage auf X (vormals Twitter) aufhorchen: „Das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik wird die SPÖ bei einer Nationalratswahl nur Dritte und verzeichnet unter Andreas Babler das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte. Ein kompletter Neustart ist unabdingbar. Politisch und personell.“ Und jetzt sorgt er weiter für Schlagzeilen.

Fußi will SPÖ-Vorsitzender werden

Fußi will neuer SPÖ-Vorsitzender werden! Dafür muss er gemäß den Statuten der SPÖ unter anderem 13.900 Unterstützungserklärungen sammeln. Der PR-Berater will am heutigen Mittwoch, dem 9. Oktober, um 13 Uhr vor die Öffentlichkeit treten und Details zu seinen Plänen bekanntgeben. „Ich kandidiere nicht gegen jemanden, ich kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, um diese von Grund auf zu erneuern!“, heißt es seinerseits. Jedenfalls gelingt es Fußi die Unterstützungserklärungen zu sammeln, dann kommt es zu einer Stichwahl gegen den derzeitigen SPÖ-Chef Andreas Babler.

