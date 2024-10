KFC eröffnet in Villach: Das Warten hat ein Ende

Nachdem „Kentucky Fried Chicken“ (KFC) vor einer Weile ein Restaurant in Klagenfurt – das erste in Kärnten – eröffnet hat, wurde bekannt, dass auch ein KFC in der Villacher Innenstadt eröffnen wird. Über Instagram kündigte „KFC_Austria“ nun das offizielle Eröffnungsdatum in der Villacher Innenstadt an. Ab dem 16. Oktober kann man die KFC-Klassiker, Snacks oder Burger Highlights genießen.

Am alten McDonald’s Standort: Hauptplatz 8

Nun müssen sich die Villacher nicht mehr gedulden, nächste Woche ist schon die offizielle Eröffnung. Der neue KFC bezieht die Flächen, die zuvor „McDonald’s“ in der Innenstadt hatte.