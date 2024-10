Kontrolle über Auto verloren: Lenker (17) und Beifahrerin verletzt

Am Dienstagabend, dem 8. Oktober 2024, gegen 21 Uhr, ereignete sich auf der B 162, der Lammertal Bundesstraße, ein Unfall. Ein 17-jähriger Einheimischer verlor im Gemeindegebiet von Scheffau die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und geriet in den Straßengraben. Rund 120 Meter schlitterte das Fahrzeug entlang der Lärmschutzwand, bevor es zum Stillstand kam. Sowohl der junge Lenker als auch seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das UKH Salzburg bzw. Uniklinikum Salzburg gebracht. Der Alkotest verlief negativ, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Lammertal Bundesstraße war für etwa 1,5 Stunden gesperrt, während die FF Scheffau die Bergungs- und Aufräumarbeiten übernahm.