Andreas Gabalier geht wieder auf Tour: „Ein Hulapalu auf uns“

Der Steirer Andreas Gabalier lässt seine Fans jubeln! Nach einer ausverkauften Open Air-Tour, bei der er von tausenden Anhängern gefeiert wurde, kündigt der Volks-Rock’n’Roller nun seine neue Tournee an: „Ein Hulapalu Auf Uns“ steht 2025 auf dem Plan! Von insgesamt zehn geplanten Konzerten wird Gabalier gleich drei Mal in Österreich auf der Bühne stehen, unter anderem in Kitzbühel (15. und 16. August 2025) und in Wien (31. Oktober 2025). Konzerttickets kannst du hier ergattern.

Tour-Termine: 27. Juni 2025: Mönchengladbach

28. Juni2025: Dresden

11. Juli 2025: Erfurt

12. Juli 2025: Aspach

1. August 2025: Schwarzenberg

2. August 2025: München

9. August 2025: Aschaffenburg

15. August 2025: Kitzbühel

16. August 2025: Kitzbühel

22. August 2025: Coburg

23. August 2025: Willingen

10. Oktober 2025: Hamburg

11. Oktober 2025: Mannheim

17. Oktober 2025: Leipzig

18. Oktober 2025: Hannover

31. Oktober 2025: Wien