Polizei „übersah“ Bombendrohung in Innsbruck

Am gestrigen Dienstag, dem 8. Oktober, ging es weiter mit den Bombendrohungen in den Landeshauptstädten: In Graz und Linz wurden Schulen evakuiert. In Feldkirch und sicherheitshalber auch in Feldkirchen in Kärnten kam es an Bahnhöfen zu Polizei-Einsätzen und Sperren, wobei es sich hier um eine Verwechslung gehandelt haben könnte. Ähnliches Szenario hätte sich am vergangenen Donnerstag, dem 3. Oktober, auch am Hauptbahnhof Innsbruck abspielen sollen, die Droh-Mail wurde jedoch von der Polizei übersehen.

Drohmail erst fünf Stunden später gesehen

Die Droh-Mail soll bereits um 16 Uhr im Postfach der Landespolizeidirektion Tirol eingetrudelt sein. Der Inhalt: Für 18.30 Uhr wurde eine Bombenexplosion am Hauptbahnhof Innsbruck angekündigt. Gesehen hatten die Beamten die Mail allerdings erst um 21 Uhr. Für eine Evakuierung und Co. war es dann auch zu spät. „Die E-Mails in diesem Postfach werden grundsätzlich regelmäßig gesichtet und bei Bedarf auch bearbeitet. In diesem Fall hat es einen individuellen, menschlichen Fehler gegeben und deshalb konnte man hier nicht schnell reagieren“, schilderte Polizeisprecher Stephan Eder gegenüber „ORF“. Beide Bahnhöfe wurden kontrolliert, ein Sprengstoff wurde aber nicht gefunden. Gefahr hätte demnach keine bestanden. Auch für den Beamten, der die E-Mail übersehen hatte, blieben Konsequenzen aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 08:46 Uhr aktualisiert