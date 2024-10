Paul Pizzera bedankt sich bei Feuerwehrleuten mit 1.000 Gratis-Tickets

Paul Pizzera hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen, um „Danke“ zu sagen – und das auf seine ganz eigene Art! Der Entertainer startet eine großartige Aktion für die Feuerwehrleute, die bei den Unwettern in Niederösterreich kräftig mit angepackt haben: 1.000 Gratis-Tickets für „Hawi D‘Ehre“, den Live-Podcast mit Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa. Das Event findet am 22. Februar 2025 im VAZ St. Pölten, Niederösterreich, statt – und ihr dürft (gratis) dabei sein!

©Moritz Schell 1.000 Gratis-Tickets für „Hawi D‘Ehre“, den Live-Podcast mit Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa.

„WIR SAGEN 1.000 x DANKE!“

„WIR SAGEN 1.000 x DANKE!“ – so Pizzera in einem Facebook-Posting. Denn die freiwilligen Helfer leisten unglaubliche Arbeit, und das wird jetzt gebührend honoriert. Wer als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr dabei sein will, kann sich die Karten ganz einfach holen: Zwei Tickets pro Mitglied gibt’s im VAZ St. Pölten, und zwar Montag bis Freitag, 10 bis 17 Uhr – natürlich mit Feuerwehrpass in der Hand! Wer es nicht rechtzeitig schafft, kann sich die Karten auch am Tag der Veranstaltung direkt an der Gästeliste abholen – aber nur, wenn man sich vorher unter [email protected] angemeldet hat.