Großeinsatz bei Brand: 35 Personen evakuiert

Kurz vor 5 Uhr morgens brach auf einem Balkon in der Ketzergasse in Wien-Liesing ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit griffen die Flammen auf das Dach über. Die Feuerwehr steht mit 25 Fahrzeugen und 100 Kräften im Großeinsatz. Alarmstufe 3 wurde ausgelöst. „Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Wir löschen derzeit die übrigen Glutnester im Dach“, so Christian Feiler von der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber 5 Minuten.

Eine Person verletzt

35 Bewohner wurden aus dem Gebäude evakuiert. Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung Wien, auf Anfrage von 5 Minuten: „35 Personen wurden von uns in unseren Bussen betreut. Ein 64-jähriger Mann erlitt eine leichte Rauchgas-Inhalation. Er wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.“ Die Ketzergasse wurde während des Einsatzes gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 10:08 Uhr aktualisiert