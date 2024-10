Spielsüchtige Buchhalterin zweigte 200.000 Euro ab

Eine spielsüchtige Buchhalterin wurde in Wien verurteilt.

Eine spielsüchtige Buchhalterin wurde in Wien verurteilt.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 10:48 / ©pexels/ Darya Sannikova

In nur zehn Monaten hat eine 31-jährige Buchhalterin, die bei einer Wiener Firma angestellt war, knapp 200.000 Euro auf ihr eigenes Konto umgeleitet – ohne große Täuschungsmanöver. Erst als das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geriet und Konkurs anmelden musste, bemerkte ein Masseverwalter die Veruntreuung. Die spielsüchtige Buchhalterin gestand alles und bestätigte ihre Aussagen nun auch vor Gericht.

Verurteilt!

Die Frau war bereits in Privatkonkurs. Schließlich griff sie dann auf die Firmengelder zu, die Buchhalterin hatte kompletten Zugriff auf die Konten. Die Hoffnung auf Spielgewinne, um ihre Schulden zu tilgen, erfüllte sich jedoch nie. Ende August 2023 erstattete der Masseverwalter Anzeige. Vor Gericht behauptete die Frau am gestrigen Dienstag, 8. Oktober, dass ihr nicht klar gewesen sei, wie hoch die Summe letztlich war. Seit April befinde sich die Frau in Therapie gegen ihre Spielsucht, heißt es im ORF-Bericht. Mittlerweile hat sie wieder eine Anstellung als Buchhalterin gefunden. Sie wurde rechtskräftig zu zehn Monaten bedingt verurteilt.