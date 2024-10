Trinkwasser-Verunreinigung: So lange müssen sich Klagenfurter noch gedulden

Am heutigen Mittwochvormittag, dem 9. Oktober, gab es in Klagenfurt eine Pressekonferenz bezüglich des aktuellen Status zur Trinkwasser-Situation in Klagenfurt.

Seit Mitte September ist das Wasser in Klagenfurt verunreinigt. In einigen Gebieten ist es jedoch wieder sauber und man kann es ohne Bedenken trinken. Doch die Ursache ist bis heute noch nicht bekannt. Am heutigen Mittwoch, dem 9. Oktober, gab es einige Informationen zum aktuellen Status. Die heutige Pressekonferenz gibt Aufschluss darüber, wie lange diese Situation noch andauern soll.

Scheider: „Uns ist wichtig transparent zu informieren“

Bürgermeister Christian Scheider eröffnet die Pressekonferenz mit den Worten: „Uns ist wichtig transparent zu informieren.“ Die 14. Sitzung des Einsatzstabes habe gestern getagt, beinahe täglich wird die Lage besprochen und Maßnahmen werden gesetzt. „Am 20. September um 12 Uhr habe ich die Info von einer Wasserverunreingung bekommen, dann haben wir uns sofort zusammengesetzt. Um 12.40 Uhr haben wir bereits die Medien informiert und dann am Nachmittag bereits die Organisationen getroffen“, so Scheider. Am Samstag habe es bereits erste Wasserausgaben auf dem Parkplatz der Stadtwerke gegeben. Schon am Sonntag wurde diese Aktion ausgebreitet. Gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt sei es organisiert worden, dass für ganz Klagenfurt täglich Wasser ausgegeben wurde. So wie beispielsweise am Messeparkplatz, auch eine Zulieferung für Menschen, die nicht kommen können, erfolgte. Es konnten Wasser für Schulen, die Klinik etc. 130.000 Liter bereits am Messeparkplatz ausgegeben werden

Scheider: „Aus unserer Sicht alles richtig gemacht“

Auch bei den Freigaben sei gemeinsam mit den Medizinern die Freigaben erteilt worden. „Wenn wir ein Gebiet freigeben, müssen wir zu 100 Prozent sicher gehen. 70.000 Menschen können das Wasser wieder aus dem Wasserhahn trinken, der Rest ist noch nicht freigegeben“, so der Bürgermeister. Zur Kritik äußerte sich Scheider ebenfalls: „Das wir anscheinend nicht mit dem Land nicht kooperieren – wir haben von mehreren Abteilungen das Land beim Stab dabei gehabt, die Landesbeteiligten haben gesagt, dass die richtigen Schritte von der Stadt eingeleitet wurden.“ Auch sei Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie (Umweltmedizin), hinzugezogen worden als ausgewiesener Experte außerhalb des Landes Kärnten. „Er wird über die Schritte informiert und bringt seine Meinung ein“, so der Bürgermeister weiter. Überdies bedankt sich Scheider für die angebotene Hilfe seitens des Villacher Bürgermeisters Günther Albel und des Bürgermeisters von St. Veit Martin Kulmer bedanken. Abschließend folgt noch ein Apell des Bürgermeisters: „Das ist ein hochsensibles Thema, es sollen keine Fehlinfos verbreitet werden, das geht insbesondere an die Politik. „Wir können jede Frage beantworten und wir haben aus unserer Sicht alles richtig gemacht“, heißt es abschließend.

Smole: „In den nächsten zwölf Tagen nicht mit einer Freigabe zu rechnen“

Stadtwerke Klagenfurt AG Vorstand DI Erwin Smole informiert darüber, warum es so schwer sei weitere Gebiete freizuschalten. „Wir haben sofort mit weiteren Proben begonnen, es haben damals hauptsächlich im Westen die Werte angeschlagen, rasch wurden einige Gebiete freigegeben. Wir sind auf einem guten Weg“, so Smole. „Wir hatten es ein paar mal, dass die Proben nicht angeschlagen haben, aber einzeln doch, deswegen kann noch nicht alles freigegeben werden“, informiert Smole weiter. Es benötige eine amtliche Prüfung mit einer Dauer von drei Tagen und diese sei die Basis für die Entscheidung der Behörde. Smole informiert weiters, dass eine Woche lang grüne Proben vorliegen müssen, bis über eine Freigabe gesprochen werden kann. “ Wir müssen sicher noch zwei Wochen oder mehr durchhalten, die letzen 30 Prozent sind am schwersten. In den nächsten zwölf Tagen ist nicht mit einer Freigabe zu rechnen“, heißt es von Smole abschließend.

©5 Minuten Am Foto: Die Karte der Stadtwerke Klagenfurt mit den freigegebenen und den nicht freigegebenen Gebieten zur Trinkwasser-Situation in Klagenfurt.

Smole: „Wir sind noch auf der Suche“

Smole informiert weiter zur Frage, von wo die Verunreinigung kommt: „Es ist ein einmaliger Eintrag, es ist kein Loch wo immer mehr reinkommt, wir sind noch auf der Suche, aber es ist nichts undicht.“ Die Werte seien sehr gering und es komme kein höherer Wert nach. „Es könnte zum Beispiel von einem Privatbrunnen sein, der zum Wassersystem dazu gekommen ist, man weiß es aber nicht“, heißt es von Smole. Manche Proben werden innerhalb von 15 Minuten ausgewertet und manche nach 24 Stunden. Überdies informiert Smole darüber, dass sich die Kosten bis jetzt auf eine halbe Million Euro belaufen.

Germ: „Halbe Million Liter Wasser für Bevölkerung ausgegeben“

Leiter des Einsatzstabes Wolfgang Germ informiert zur aktuellen Lage: „14 Mal schon wurde der Stab zusammengesetzt. Die Lage wird immer aufs Neue bewertet, festgestellt und neu festgellet.“ Bis Freitag Abend wird noch Wasser am Messeparkplatz ausgegeben, danach wieder bei der Stadtwerke in der Krassnigstraße. Für die Bevölkerung der Stadt Klagenfurt sei eine halbe Million Liter Wasser ausgegeben worden, um bestmöglichen Schutz für die Bürger und Besucher sicherzustellen. „Durch die Vielen Petflaschen sind die gelben Säcke voll – es wird extra eine Einsammelltour geben“, so Germ. Es gäbe keine Wasserbeschränkung bei der Wasserausgabe. Sechs Liter pro Person werden ausgegeben, aber bei Bedarf können auch Kanister mit mehr Wasser ausgegeben werden. Abschließend gibt Germ Auskunft über eine wichtige Information: „Ab Samstag 8 Uhr werden alle Schulen, Kindergärten und Personen, die das Haus nicht verlassen können von den Stadtwerken mit Wasser beliefert.“

Hutter:“ Es gelten extrem strenge Grenzwerte, ob Trinkwasser genießbar ist“

Hans-Peter Hutter, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie (Umweltmedizin), informiert darüber, dass es grundlegende Säulen und extrem strenge Grenzwerte braucht, ob das Trinkwasser genießbar ist oder nicht. „In dem Moment wo das Überschritten ist, ist es egal ob es eine Bakterie oder 1000 sind, es sind Maßnahmen zu ergreifen aufgrund der Vorsorge und zum Schutz der Bevölkerung.“ Außerderm müsse die Bevölkerung mit ausreichend Trinkwasser versorgt werden mittels Wasserausgabestellen oder auch das Abkochen des Wassers. Außerdem müsse durchgehend offensiv transperent informiert, was passiert, was geplant ist und warum etwas länger dauert. „Wenn es eine Freigabe gibt dann nur, wenn es innerhalb der strengen Grenzwerte leigt. Wir müssen mit gutem Gewissen freigeben, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, heißt es weiter seitens Hutter. Die Werte, die jetzt vorliegen sind Enterokocken und eine Verunreinigung. „Es können andere Erreger mitschwimmen, eine Verunreinugung besteht nicht aus einem sondern kann mehrere Gründe haben. Die Verunreinigung ist eigentlich minimal, aber der strenge Grenzwert schreibt dies so vor und es dient der Vorsorge“, so Hutter.

Hutter: „Können nicht freigeben und drei Tage später wieder nicht“

Der Facharzt informiert weiter: „Es benötigt ein genaues Hinschauen, für einige dauert es „sehr“ lange. Nüchtern betrachtet kann man sagen, dass es schnell war, aufgrund der Komplexität des Falles müssen wir Schritt für Schritt vorgehen und keine Gehler machen, wir können nicht freigeben und drei Tage später wieder nicht“. Es sei für alle möglich sauberes Trinkwasser zu bekommen und zum Duschen etc. sei das Leitungswasser nutzbar. „Wir bitten um Geduld und Verständnis, dass es nicht so rasch geht“, so Hutter abschließend.