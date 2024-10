Rasante Verfolgungsjagd endet in Maisacker: 28-Jähriger festgenommen

In einer Verfolgungsjagd über mehr als 25 Kilometer durch das steirische Umland ist ein 28-Jähriger in der Nacht auf Dienstag, dem 8. Oktober 2024, von der Polizei gefasst worden. Der Mann war zuvor mit seinem silbernen Wagen mit hoher Geschwindigkeit durch Graz gerast und hatte dabei mehrere Verkehrsregeln missachtet. Als er versuchte, einer Polizeikontrolle zu entkommen, entwickelte sich die Verfolgungsjagd in einem atemberaubenden Tempo – und endete schließlich in einem Maisacker bei Allerheiligen bei Wildon, Steiermark.

Flucht durch Graz und Umgebung

Gegen 21.30 Uhr wollten Polizisten den Mann in der Alten Poststraße (Graz) anhalten, nachdem er durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Doch statt anzuhalten, raste er mit hohem Tempo durch die Straßen, wobei er womöglich Passanten gefährdete und führte die Polizei auf eine wilde Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften. Über Raaba, Grambach, Hausmannstätten, Fernitz und Mellach ging die Flucht weiter – immer dicht gefolgt von mehreren Polizeistreifen.

Flucht endet im Acker

In der Nähe von Wildon spitze sich die Situation letztendlich zu. Der 28-Jährige raste auf eine Straßensperre zu, wich jedoch im letzten Moment nach rechts in das Gelände aus. Dort setzte er seine Flucht fort, bis sein Wagen schließlich im Matsch stecken blieb. Der Mann sprang aus dem Fahrzeug und rannte in einen großen Maisacker, während die Polizei weiterhin mit Hochdruck versuchte, ihn zu stellen.

Festnahme mit Unterstützung aus der Luft

„Zahlreiche Streifen umstellten in der Folge den Maisacker und forderten weitere Unterstützung aus der Luft an. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers samt Wärmebildkamera konnte den Flüchtenden in der Folge im Acker auffinden und so aus der Luft weitere Kräfte zum Aufenthaltsort des Mannes dirigieren“, so die Polizei.

Gegen Mitternacht klickten die Handschellen im Maisacker

Trotz mehrfacher Aufforderungen zur Kapitulation weigerte sich der 28-Jährige, sich zu ergeben. Erst gegen Mitternacht – nach stundenlanger Suche – wurde er von einer Hundestaffel im Acker entdeckt und festgenommen. Der Verdächtige wurde anschließend ins Polizeianhaltezentrum nach Graz gebracht, wo er seither in Haft sitzt. Eine ärztliche Untersuchung ergab eine leichte Verletzung am Fuß, die er sich offenbar während der Flucht zugezogen hatte.

Drogen im Fahrzeug – Ermittlungen laufen

Bei einer Durchsuchung des Fluchtfahrzeugs entdeckten die Polizisten größere Mengen an Suchtmitteln. Zudem stellten sie fest, dass die Kennzeichen des Wagens gestohlen waren – sie gehörten einem abgestellten Pkw einer älteren Dame. Die Ermittlungen hinsichtlich der Drogen und des gestohlenen Eigentums laufen derzeit auf Hochtouren. „Der 28-Jährige selbst konnte bislang nicht einvernommen werden und befindet sich bis auf weiteres in Haft. Die Staatsanwaltschaft Graz hat bereits eine Untersuchung seines Blutes angeordnet. Weitere Ermittlungen laufen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.