Wo ist Anita S.? 58-Jährige seit August spurlos verschwunden

Anita S. (58) verließ an jenem Freitag (23. August 2024) gegen 15.30 Uhr mit ihrem grauen Fiat Punto (Kennzeichen: LB-813FC) ihren Wohnort in Empersdorf, Steiermark. Ihr Ziel: die Raiffeisenbank in Hausmannstätten. Die Überwachungskameras der Bank zeigten, wie sie das Gebäude betrat – und wieder verließ. Doch danach verliert sich ihre Spur. Trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei gibt es bislang keinen Hinweis darauf, wo sich die Frau befinden könnte.

„Öffentliche Fahndung nach der Abgängigen angeordnet“

„Aufgrund dessen, dass umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zum Aufenthaltsort der vermissten Frau bisher ohne Erfolg blieben und ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden kann, wurde seitens des Abwesenheitskurators des Bezirksgerichtes Leibnitz eine öffentliche Fahndung nach der Abgängigen angeordnet“, heißt es seitens der Polizei.

Wem ist Anita S. nach dem Bankbesuch aufgefallen?

„Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Aufenthaltsort der abgängigen 58-Jährigen werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Auch Hinweise zu möglichen Sichtungen nach dem angeführten Bankbesuch sind erbeten“, wird weiter ausgeführt. Auch Hinweise zu möglichen Sichtungen ihres grauen Fiat Punto sind von großem Wert. Hinweise an: LKA Steiermark, Tel.: 059133/60-3333.