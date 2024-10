„9 Plätze – 9 Schätze“ – Finalist für die Steiermark steht fest

Großes Finale am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON - für die Steiermark geht die Bärenschützklamm ins Rennen.

Neun atemberaubende Plätze aus allen Bundesländern treten gegeneinander an, um den begehrten Titel als schönster verborgener Schatz des Landes zu gewinnen. Für die Steiermark kämpft Bärenschützklamm (Gemeinde Pernegg an der Mur) um die Krone. Wer sich am Ende durchsetzen konnte, wird in der Live-Show am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2024, auf ORF 2 enthüllt.

Voting endete am Montag, 7. Oktober 2024

Das Voting für die regionalen Favoriten endete am 7. Oktober, wobei sich die Bärenschützklamm in der Steiermark durchsetzen konnte. Nun kämpft dieser Naturort gegen die schönsten Plätze der anderen Bundesländer, um den begehrten Titel als „schönster Ort Österreichs“ zu gewinnen.

Diese 9 „Schätze“ kämpfen um die Krone: Burgenland: Leuchtturm Podersdorf

Leuchtturm Podersdorf Kärnten: Burgenstadt Friesach

Burgenstadt Friesach Niederösterreich: Maria Taferl

Maria Taferl Oberösterreich: Steyrtalbahn

Steyrtalbahn Salzburg: Gadaunerer Schlucht

Gadaunerer Schlucht Steiermark: Bärenschützklamm

Bärenschützklamm Tirol: Burg Ehrenberg

Burg Ehrenberg Vorarlberg: Harder Seeufer

Wien: Stammersdorfer Kellergasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 12:21 Uhr aktualisiert