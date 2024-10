Notruf am Berg: Höhenangst-Abstieg endet im Schnee

Abstieg in den Schnee: Tschechischer Tourist am Krippenstein gerettet.

Abstieg in den Schnee: Tschechischer Tourist am Krippenstein gerettet.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 12:19 / ©Pexels auf Pixabay

Am Dienstag, den 8. Oktober 2024, erlebte ein tschechisches Ehepaar eine dramatische Wandertour am Hohen Krippenstein in Oberösterreich. Das Paar fuhr mit der Dachstein-Krippenstein Seilbahn, um die bekannte Aussichtsplattform „5fingers“ zu besuchen. Doch der 53-jährige Mann bekam während der Auffahrt Höhenangst und entschied, den Rückweg zu Fuß anzutreten.

Mit Sneakers im Schnee: Der riskante Abstieg des verirrten Touristen

Mit leichter Ausrüstung – Sneaker, Freizeitkleidung und einem Rucksack – machte sich der Tourist auf den Abstieg. Gegen 16 Uhr verabschiedete er sich von seiner Frau und begann seine Wanderung. Eine Stunde später schickte er ihr noch ein Foto, das zeigte, dass der Weg mit bis zu zwei Metern Schnee bedeckt war. Der Mann bewegte sich nur langsam vorwärts und wurde zunehmend unsicher über seinen Standort. Um 18.25 Uhr erreichte seine Frau die letzte Nachricht: Er wisse nicht, wo er sei, und sein Handyakku sei fast leer. Danach brach der Kontakt ab. Besorgt wartete die Frau noch über eine Stunde, bevor sie den Euronotruf wählte.

Nebel, Regen und Glück: Bergretter finden Wanderer nach Stunden

Die Bergrettung Obertraun rückte mit 18 Rettern aus und begann die Suche unter schwierigen Bedingungen: Nebel, Regen und tief verschneite Wege erschwerten die Rettungsaktion. Die Retter durchkämmten das Gelände in mehreren Gruppen und versuchten, den Mann durch Rufe zu lokalisieren. Gegen 22 Uhr gelang es ihnen schließlich, den Verirrten unversehrt in unwegsamem Gelände im Bereich Loskoppen zu finden. Wie durch ein Wunder blieb er trotz der widrigen Umstände unverletzt. Die Bergretter führten den Mann zurück auf einen markierten Weg und begleiteten ihn sicher ins Tal.