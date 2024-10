Wasserrohrbruch: Steirische Gemeinde ohne fließendes Wasser

Aufgrund eines Rohrbruchs bleibt die Wasserversorgung in Röthelstein, Frohnleiten, Steiermark, am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, von 12.45 bis etwa 16 Uhr eingestellt.

Aufgrund eines Rohrbruchs bleibt die Wasserversorgung in Röthelstein, Frohnleiten, Steiermark, am Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, von 12.45 bis etwa 16 Uhr eingestellt.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 12:27 / ©Pexels.com

Wie die Stadtgemeinde Frohnleiten mitteilt, müssen die Anwohner heute, dem 9. Oktober 2024, von 12.45 bis etwa 16 Uhr ohne Wasser auskommen. „Aufgrund eines Rohrbruchs an der Wasserleitung und den damit verbundenen Reparaturarbeiten wird die Wasserversorgung in Röthelstein heute, am 9. Oktober 2024, von 12.45 bis ca. 16 Uhr unterbrochen. Wir bitten euch um Verständnis!“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Frohnleiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 12:29 Uhr aktualisiert