Mit Umbringen gedroht: Passant greift Polizistin bei Verkehrsregelung an

Am Dienstag, den 8. Oktober 2024, ereignete sich gegen 13.45 Uhr ein dramatischer Zwischenfall in Wien-Donaustadt. Eine Polizistin regelte an der Kreuzung Wagramer Straße und Kagraner Platz den Verkehr, als ein 36-jähriger Mann plötzlich versuchte, ihre Dienstwaffe zu schnappen. Der serbische Staatsbürger griff die Waffe der Beamtin an, während er auf einem Schutzweg vorbeiging.

Kriminalbeamte stoppen Angriff auf Polizistin

Die Polizistin wich aus, doch der Angreifer griff ihr ins Gesicht und begann, sie heftig zu stoßen. In diesem Moment kamen zufällig Kriminalbeamte mit ihrem Fahrzeug vorbei, die der Beamtin zur Hilfe eilten und den 36-Jährigen festnahmen. Während der Festnahme bedrohte der Mann die Polizistin mit dem Tod, was die Situation zusätzlich verschärfte. Der Tatverdächtige zeigte sich während der Vernehmung nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.