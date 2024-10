Grüne starten Landtagswahlkampf: „Mehr Grün. Mehr Plan. Mehr Miteinander.“

Mit einer ersten Plakatserie starten die Grüne Steiermark in die heiße Phase des Wahlkampfs, der am 24. November 2024 entscheiden soll, wie die Zukunft der Steiermark aussieht. Dabei stehen Lösungen für die Region und das tägliche Leben der Menschen im Mittelpunkt.

„Das Ergebnis der Nationalratswahl war enttäuschend für uns“

Klubobfrau Sandra Krautwaschl, die auch Spitzenkandidatin ist, spricht Klartext: „Ich werde nichts beschönigen: Das Ergebnis der Nationalratswahl war enttäuschend für uns.“ Doch sie ist überzeugt, dass die Grünen in der Steiermark wieder überzeugen können. „Wir haben eine sehr motivierende Landesversammlung hinter uns. Unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter wissen, für uns in der Steiermark geht’s jetzt erst so richtig los“, so Krautwaschl. Ziel sei es, möglichst viele Steirerinnen und Steirer davon zu überzeugen, am 24. November für die Grünen zu stimmen.

„Steirerinnen und Steirer erwarten sich, dass wir das grüne Herz Österreichs schützen“

Der Wahlkampf konzentriert sich auf Themen, die direkt vor der Haustür der Menschen spielen. Es geht um die Sicherung der Lebensgrundlagen, den Ausbau erneuerbarer Energien, flächendeckende Kinderbetreuung und eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. „Die Steirerinnen und Steirer erwarten sich, dass wir das grüne Herz Österreichs schützen: Dass ihnen der Boden nicht unter den Füßen weg verbaut wird, unsere Ernährung und unsere Energie gesichert sind und dass unsere Kinder einen Betreuungsplatz bekommen. Es geht um gleiche Chancen für alle Generationen in allen Regionen!“, betont Krautwaschl.

„Mehr Grün. Mehr Plan. Mehr Miteinander.“

Mit ihrer ersten Plakatkampagne setzen die Grünen auf den Leitspruch „Mehr Grün. Mehr Plan. Mehr Miteinander.“ Ein zukunftsorientierter Ansatz, der sich auf konkrete Lösungen fokussiert und nicht auf das Aufwerfen von Problemen. Krautwaschl erklärt, dass es für die Grünen nicht um den Populismus gehe, sondern um Lösungen, die in der Steiermark wirklich umsetzbar sind. „Wir haben mit Sandra Krautwaschl eine starke Frau an der Spitze, die mit ihrer glaubwürdigen und bodenständigen Art weit über die Grüne Bewegung hinaus begeistert“, sagt auch der Landesgeschäftsführer Timon Scheuer.