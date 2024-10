Neue Flugstrecke ab Sommer 2025: Zwei Mal pro Woche direkt aus Hannover

Ab dem Sommer 2025 gibt es eine neue Flugroute am Klagenfurt Ariport. Am Foto zu sehen: Peter Peschel/Geschäftsführer Region Wörthersee-Rosental, Landesrat Sebastian Schuschnig, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Maximilian Wildt/Geschäftsführer Flughafen Klagenfurt, Christian Henkel/Geschäftsführer UKS Touristik, Nina Gosch/Kärnten Werbung, Martin Payer/Vorstand Kärntner Beteiligungsverwaltung (von links)

Ab dem Sommer 2025 gibt es eine neue Flugroute am Klagenfurt Ariport. Am Foto zu sehen: Peter Peschel/Geschäftsführer Region Wörthersee-Rosental, Landesrat Sebastian Schuschnig, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Maximilian Wildt/Geschäftsführer Flughafen Klagenfurt, Christian Henkel/Geschäftsführer UKS Touristik, Nina Gosch/Kärnten Werbung, Martin Payer/Vorstand Kärntner Beteiligungsverwaltung (von links)

Sehr gute Nachrichten für den Kärntner Tourismus und den Flughafen Klagenfurt: Von 1. Mai 2025 bis 30. Oktober 2025 wird die Südtiroler Boutique-Airline Sky Alps zweimal wöchentlich Norddeutschland direkt mit Kärnten verbinden. Damit ist mit Norddeutschland einer der wichtigsten Quellmärkte des heimischen Tourismus nun auch mit dem Flugzeug ideal angebunden.

Neues Flugangebot zwischen Hannover und Klagenfurt

Christian Henkel, Geschäftsführer von UKS Touristik, unterstreicht die wichtige Partnerschaft mit dem Kärntner Tourismus: „UKS Touristik ist ein deutscher Flug-Reiseveranstalter mit Fokus auf besondere Urlaubsperlen. Die handverlesenen Pauschalreisen werden von regionalen Abflughäfen mit optimaler Betreuung angeboten. Das bisherige Sortiment umfasst u.a. Südtirol, Gardasee, Elba, Sylt und Usedom mit hochwertigen Hotelpartnern und wird nun um Kärnten erweitert. Ein enges partnerschaftliches Verhältnis mit den ausgewählten Partnerhotels in den Zielregionen ist für UKS Touristik wichtig, um gemeinsam hochwertige Reiseprodukte anbieten zu können. Mit dem neuen Flugangebot zwischen Hannover und Klagenfurt ab Mai 2025 wird dieses erfolgreiche Konzept nun auch zusammen mit der Urlaubsregion Kärnten angeboten. Das Kärnten-Produkt wird noch laufend erweitert, daher freut sich UKS über zusätzliche Kooperationen mit Kärntner Hotelbetrieben.“

Sky Alps verbindet mehr als 20 europäische Städte

Neben den Pauschalreisen, die UKS Touristik über das eigene Vertriebsnetzwerk in Deutschland sowie über die Website www.uks-touristik.de bewirbt und anbietet, ist es auch möglich, „Flug-only“ für diese Strecke über die Website der ausführenden Fluggesellschaft Sky Alps auf www.skyalps.com zu buchen. Sky Alps, die 2021 gegründete italienische Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz in Bozen, verbindet mittlerweile mehr als 20 europäische Städte mit Direktflügen. Die Flotte besteht aktuell aus 10 Flugzeugen des Typs DASH-8 Q-400 mit einer Kapazität von jeweils 76 Sitzen. Die Fluggesellschaft wird als Boutique-Airline geführt und legt den Fokus auf Premium-Service; so ist z.B. das Bordservice mit Speisen und Getränken sowie aufgegebenes Gepäck in allen Tarifen inkludiert.

©Sky Alps Von 1. Mai 2025 bis 30. Oktober 2025 wird die Südtiroler Boutique-Airline Sky Alps zweimal wöchentlich Norddeutschland direkt mit Kärnten verbinden.

Wildt: „Wir befinden uns absolut auf dem richtigen Weg“

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über diesen weiteren Meilenstein: „Die konsequente Entwicklung von neuen Flugstrecken ist – neben dem wirtschaftlichen Erfolg – unser ausgewiesenes Ziel. Hier gibt es nach wie vor viel Aufholarbeit zu leisten, aber die Einführung dieser neuen wichtigen Anbindung zeigt, dass wir uns absolut auf dem richtigen Weg befinden.“

Gruber: „Die Flugrichtung stimmt“

LHStv. Martin Gruber sieht in der neuen Verbindung einen weiteren Beweis dafür, dass unter der neuen Geschäftsführung „die Flugrichtung stimmt“ und nun wieder das Fluggeschäft im Fokus steht. „Die Hannover-Strecke ist Ergebnis einer Zusammenarbeit auf allen Ebenen, wie es sie lange nicht gegeben hat. Es ist gelungen, Vertrauen wieder aufzubauen, das in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Ziel muss es jetzt sein, sich als Flughafen Klagenfurt im Herzen der Alpen-Adria-Region mit einem eigenen Angebot zu positionieren. Dafür sind noch viele Schritte notwendig, ein zusätzlicher auf diesem Weg ist aber bereits getan.“

Schuschnig: „Wollen Flugincoming deutlich ausbauen“

Landesrat Sebastian Schuschnig hebt die Bedeutung einer zusätzlichen Flugverbindung für den Kärntner Tourismus hervor: „Deutschland ist einer unserer wichtigsten Herkunftsmärkte und Norddeutschland definitiv ein Potenzialmarkt. Die Hannover-Strecke ist daher auch eine Chance für einen Schulterschluss aller touristischen Partner, um gemeinsam am Flugincoming zu arbeiten. Denn das wollen wir in den nächsten Jahren deutlich ausbauen.“

Payer: „Was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen“

Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung,unterstreicht die Signalwirkung dieses Projektes: „Anhand dieser neuen Flugverbindung sehen wir, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Hotellerie, Tourismusorganisationen, Reiseveranstalter, Airline und Flughafen. Mein besonderer Dank gilt allen Kärntner Hotelbetrieben, die aktiv und mit großartigem Engagement diese Verbindung ermöglicht haben. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft mit UKS Touristik und die Fluganbindung an Hannover ein Leuchtturmprojekt für weitere zukünftige Streckenentwicklungen im touristischen Incoming Bereich ist.“

Ehrenbrandtner: „Neue Chancen und großes Potenzial“

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner: „Marktanteile aus dem Kernmarkt Deutschland zurückzugewinnen ist eines der strategischen Ziele der Kärnten Werbung. Mit der Fluganbindung Hannover-Klagenfurt und dem großen Einzugsgebiet des Hannover Airport mit rund 9 Mio. Einwohnern eröffnen sich nun neue Chancen und ein großes Potential, zusätzliche Gäste aus Norddeutschland für einen Sommerurlaub in Kärnten zu begeistern. Die Distanz mit einer Autofahrt von 10 Stunden stellte vor allem für Kurzentschlossene bisher einen Hinderungsgrund für eine Reise nach Kärnten dar. Wir freuen uns, dass mit dem Direktflug inklusive attraktiven Urlaubsangeboten ein wichtiger buchungsentscheidender Schritt gesetzt wird. Die Kärnten Werbung wird die neue Anbindung in allen Werbemaßnahmen im norddeutschen Raum prominent mitkommunizieren.“