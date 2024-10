Wernbergs Krisenstab simulierte den Ernstfall

Unter der Führung von Bürgermeisterin Doris Liposchek, die im Fall des Falles als Einsatzleiterin fungiert, formierte sich im Vorjahr der Krisenstab der Gemeinde Wernberg. Dieser Krisenstab besteht aus Vertretern der Gemeindepolitik, aus Mitarbeitern der Verwaltung sowie aus Vertretern der Freiwilligen Feuerwehren.

Für den Ernstfall gerüstet

„Im September haben die Unwetter und die dramatischen Folgen im Osten Österreichs leider wieder gezeigt, wie wichtig es ist, für den Ernstfall gerüstet zu sein“, sagt Bürgermeisterin Liposchek. Deshalb absolvierte der Krisenstab am gestrigen Dienstag, dem 8. Oktober, im Gemeindeamt ein Planspiel unter fachmännischer Anleitung.

Katastrophen-Management

Christian Pichler und Klaus Pabautz, hauptberuflich in der Landesorganisation des Roten Kreuzes tätig, sind als Coaches und Berater auf Krisen- und Katastrophen- Management spezialisiert. Der theoretische Teil vom Vormittag ging am Nachmittag in ein Planspiel über, in dem der Ernstfall, der niemals eintreten möge, simuliert wurde.

Weitere Schritte setzen

„Diesem Planspiel werden weitere Schritt folgen, um für den Fall des Falles bestens gerüstet zu sein sowie die Wernbergerinnen und Wernberger versorgen und deren Sicherheit gewährleisten zu können“, kündigt Bürgermeisterin Liposchek an, „wir bedanken uns bei Christian Pichler und Klaus Pabautz für den lehrreichen Tag!“