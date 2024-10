Van der Bellen mit Machtwort: Kickl darf vorerst keine Regierung bilden

Bundespräsident Alexander Van der Bellen betont die Notwendigkeit von Klarheit und neuen Lösungen für die zukünftige Regierungsbildung in Österreich.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 13:40 / ©BKA/Florian Schrötter

Eigentlich hatten alle erwartet, dass Bundespräsident Van der Bellen bei der heutigen Pressekonferenz, den Regierungsauftrag erteilen würde. Traditionell würde dieser an die stimmstärkste Partei, in diesem Fall die FPÖ, ergehen. Doch dieses Mal wolle Van der Bellen eine „unübliche Praxis“ angehen. Er habe die Zeit seit der NR-Wahl genutzt, um Gespräche mit den einzelnen Parteichefs zu führen. In diesem Zusammenhang äußerte er, dass es neu sei, dass keine der anderen Parteien mit der FPÖ zusammenarbeiten möchte. FPÖ-Chef Herbert Kickl habe ihm zudem versichert, dass er die FPÖ nur unter seiner Präsidentschaft führen wolle.

Van der Bellen: „Klarheit für Österreich“

Van der Bellen kommentierte die Situation: „Auf der einen Seite gibt es einen Wahlsieger, doch gleichzeitig gibt es niemanden, der bereit ist, ihm genug Vertrauen für eine Koalition entgegenzubringen.“ Er betonte, dass die Lage alles andere als gewöhnlich sei und dass er Klarheit für Österreich schaffen möchte. Um aus der aktuellen Pattsituation herauszukommen, plant er, Gespräche mit Herbert Kickl (FPÖ), Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) auf Parteichefebene zu führen. „Wir brauchen Klarheit und keine leeren Kilometer. Es ist Zeit für neue Lösungen und neue Wege“, so der Bundespräsident.