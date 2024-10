Ab Mitte Oktober: Neuer Bauernmarkt in der Grazer Smart City

„Unser Bauernmärkte sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Garant für frische und regionale Produkte von steirischen Bäuerinnen und Bauern. Ein Einkauf auf unseren Bauernmärkten ist regional und nachhaltig“, sagt der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner, „ich freue mich, dass wir mit dem neuen Bauernmarkt in der Smart City unser Bauernmarkt-Angebot weiter ausbauen können. Wir bieten den bäuerlichen Beschickern eine zusätzliche Marktgelegenheit und für die Grazerinnen und Grazer eine tolle zusätzliche Marktfläche, um bäuerliche Köstlichkeiten zu erwerben. Der neue Bauernmarkt Smart City startet am 16. Oktober, Marktzeit ist jeweils mittwochs von 15 bis 20 Uhr. Versorgt wird der neue Markt von sieben bäuerlichen Beschickern. Das Warensortiment wurde so gestaltet, dass die Besucher sich über ein möglichst abwechslungsreiches Einkaufserlebnis freuen dürfen. Von Obst, Gemüse, über Brot, Mehlspeisen, Fleisch, Nudeln, Säfte & Marmeladen bis hin zu Wein, Schnaps und Likören ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gestartet wird am 16. Oktober mit einem großen Fest, bei dem auch viele Unternehmen aus der Umgebung mit dabei sein werden.

15. Bauernmarkt in Graz eröffnet

Der Markt in der Smart City ist damit der 15. Bauernmarkt/Gemischte Märkte im Grazer Stadtgebiet, welcher durch das Referat und die bäuerlichen Beschicker betreut und veranstaltet wird. Alle Beschicker wurden durch das Referat und die Landwirtschaftskammer überprüft und erfüllen die Vorgaben laut aktueller Grazer Marktordnung, alle Beschicker besitzen einen ProduzentInnen Nachweis und sind zugelassene bäuerliche Beschicker. „Nicht nur in der Politik geht es um Glaubwürdigkeit und Vertrauen, sondern genauso auch wenn es um unsere Lebensmittel geht“, ist Hohensinner überzeugt, „auf den Grazer Bauernmärkten können die Kundinnen und Kunden darauf vertrauen, dass sie tatsächlich regional und aus bäuerlicher Eigenproduktion kaufen.“

Bauernmärkte in Graz

Die 15 Bauernmärkte leben von in Summe 340 Landwirten, die die Märkte mit regional produzierten Lebensmitteln versorgen. Neben der garantierten Herkunft und Qualität, bietet der Markt auch die Möglichkeit verpackungsfrei und in jenen Mengen einzukaufen, welche man tatsächlich benötigt. Ein Einkauf am Bauernmarkt trägt damit nicht nur zur regionalen Wertschöpfung bei und stärkt die heimische Landwirtschaft, sondern ist auch ein Beitrag zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Lebensstil. Die Märkte sind dabei auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: So werden etwa am Kaiser-Josef-Platz nach derzeitigen Schätzungen pro Jahr rund 15 Millionen Euro erwirtschaftet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 21:31 Uhr aktualisiert