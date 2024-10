16-Jähriger in Wien getötet: U-Haft für Axt-Mörder

Am Mittwoch wurde gegen einen 45-jährigen Mann, der verdächtigt wird, einen 16-jährigen Jugendlichen in Wien-Favoriten mit einer Axt getötet zu haben, Untersuchungshaft verhängt. Die Entscheidung des Gerichts beruht auf der Gefahr von Flucht und der Möglichkeit, weitere Taten zu begehen, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn erläuterte. Das Opfer, ein 16-jähriger Jugendlicher bulgarischer Herkunft, wies massive Verletzungen auf. Eine Axt wurde bei der Durchsuchung als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Gedächtnisverlust wegen Drogenrausch?

Der Beschuldigte kann sich angeblich nicht an die Tötung erinnern. Er gestand, vor dem Vorfall Alkohol und Crystal Meth konsumiert zu haben. Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar, und die Polizei machte auf Nachfrage keine weiteren Angaben zu den Ermittlungen. APA-Informationen zufolge dürften die beiden jedenfalls in einer Art romantischer Beziehung gestanden sein und sich dabei auch zum Sex verabredet haben. Beide haben Bezug zum Drogenmilieu.

Ein tödlicher Rausch: Was geschah wirklich?

Unklar bleibt, was in der Wohnung in der Bloch-Bauer-Promenade geschehen ist. Der 45-Jährige gab an, sich lediglich an den Drogenkonsum zu erinnern und danach einen Filmriss gehabt zu haben. Seine Anwältin Astrid Wagner hat mit 5 Minuten über den Fall gesprochen: Axt-Mörder in Wien: Das sagt seine Anwältin Astrid Wagner. Am Montag begab er sich zu seiner Schwester nach Linz, wo er schließlich der Polizei meldete, dass sich eine Leiche in seiner Wohnung befinde. Dies führte zu einem sofortigen Einsatz der WEGA, die die Wohnung aufbrachen und den leblosen Körper des Jugendlichen fanden, der durch die Axt massive Verletzungen aufwies. (APA/red. 9. 10. 2024)