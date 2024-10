Kostenloser Kinoabend in Villach zum Weltmädchentag

Im Stadtkino Villach erwartet Mädchen und junge Frauen am Mädchentag eine Gratisvorstellung

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 15:36 / ©Fotomontage 5 Minuten/Canva

Am 11. Oktober wird weltweit der Mädchentag begangen. Das Frauenbüro Villach und das frisch umgezogene EqualiZ laden daher zum kostenlosen Kinoabend mit Popcorn und Getränk. Der Welt-Mädchentag wurde von den Vereinten Nationen initiiert, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen und schwierigen Situationen von Mädchen hinzuweisen. Durch verschiedene Kampagnen will man unter anderem auf die gezielte Förderung, auf Bildungschancen für Mädchen und junge Frauen und auf Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen aufmerksam machen.

„10 Dinge, die ich an dir hasse“ im Stadtkino Villach

„In Villach arbeitet das Team unseres Frauenbüros und auch das feministische Kompetenzzentrum EqualiZ daran, genau diese Dinge aufzuarbeiten“, erklärt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Am diesjährigen Mädchentag laden nun das Frauenbüro und EqualiZ Mädchen und junge Frauen zu einem gemeinsamen Kinoabend ein. Der Film „10 Dinge, die ich an dir hasse“ wurde ausgewählt und wird im Stadtkino in Villach gezeigt. Es gibt kostenloses Popcorn und auch ein Getränk ist gratis.