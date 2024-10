Nasenbruch als Alibi: Raubüberfall im Burgenland entpuppt sich als Lüge

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 15:44 / ©Google Streetview Screenshot

Vor zwei Wochen rückte die Polizei in Bad Sauerbrunn zu einem mutmaßlichen Raubüberfall aus. Eine Frau hatte berichtet, dass sie in ihrem Auto überfallen worden sei. Laut ihren Aussagen sei sie von einem Mann mit einem Messer bedroht worden, während ein zweiter Täter am Beifahrersitz ihre Handtasche mit einem erheblichen Bargeldbetrag entwendete. Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen auf und konnte eine Woche später zwei Männer festnehmen, die sie für den Überfall verantwortlich machte.

Verdacht erhärtet sich

Die anfängliche Schilderung der Frau erweckte bei den Anwohnern von Bad Sauerbrunn jedoch schnell Zweifel. Diese Bedenken haben sich mittlerweile als berechtigt erwiesen. Wie die Staatsanwältin Petra Bauer dem ORF Burgenland mitteilte, handelt es sich um einen vorgetäuschten Raubüberfall. Die Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass die Frau und die beiden festgenommenen Männer gemeinsam in diese Betrugsmasche verwickelt sind.

Ermittlungen gegen das Trio

Die Staatsanwältin bestätigte, dass die Ermittlungen gegen alle drei Personen aufgrund von schwerem Betrug und Vortäuschung einer strafbaren Handlung eingeleitet wurden. Die Verdächtigen sind inzwischen auf freiem Fuß und müssen sich nun vor Gericht verantworten. Die Frau hatte sich offenbar von jemandem 13.500 Euro geliehen und dies als Raubüberfall dargestellt. Zusammen mit den beiden Männern soll sie das Geld dann untereinander aufgeteilt haben.

Verletzungen trotz Fälschung

Obwohl der Raub nicht echt war, ist das Opfer dennoch körperlich verletzt worden. Die Polizei berichtet, dass die Frau bei der Inszenierung des Überfalls eine gebrochene Nase erlitten hat. Dies zeigt, dass die vorgetäuschte Straftat zwar inszeniert war, aber dennoch zu ernsten Folgen für die Beteiligten geführt hat.