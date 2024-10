Frost und Regen: Rückgang bei Weinernte in der Steiermark

„Die Frostereignisse im Frühjahr und die teilweise verregnete Blüte hat uns in der Steiermark weit geringere Erträge gebracht als erwartet“, berichtet Georg Regele, Obmann des steirischen Weinhandels. Positiv dagegen sei, dass die vielen Sonnentage und die hohen Temperaturen im Sommer die Qualität massiv gesteigert haben, was zu wirklich großen Traubenqualitäten führte, die schon ab dem 1. September gelesen worden sind. „Selbst erfahrenste steirische Winzer können sich nicht an so reife und voll entwickelte Trauben erinnern, die das Herz eines jeden Winzers höherschlagen lassen“, schwärmt Regele. Das meist trockene Lesewetter hat auch dazu geführt, dass die Hauptlese schon in der letzten Septemberwoche abgeschlossen wurde, so früh wie noch nie. „Die Weintrauben sind perfekt ausgereift und gesund in die Presshäuser gekommen, was ausgeprägte Frucht und Fülle in den Weinen erwarten lässt“, so Regele.

Große Qualität in geringer Menge

Die ersten Weine werden mit dem Junkerverkaufsstart ab dem 25. Oktober verfügbar sein, dann werden diese hervorragenden Qualitäten schon erstmalig zu verkosten sein. Der Wermutstropfen liegt in der geringeren Menge, die laut Vorschätzung des Statistischen Zentralamtes bei nur 210.000 Hektoliter für die Steiermark zu liegen kommt – ein Minus von ca. 20 Prozent gegenüber den Vorjahren. Der Schatz, der nun in den Kellern heranreift, entschädigt aber für all die Mühen des heurigen Jahres und bringt die Weinliebhaber schon jetzt in freudige Erwartung. Der Obmann des steirischen Weinhandels Georg Regele kommt ins Schwärmen angesichts dieser Qualitäten und ist versucht den heurigen Wein gar als einen „Jahrhundertjahrgang“ zu bezeichnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 16:02 Uhr aktualisiert