Pretty in Pink: Klagenfurter Lindwurm im rosaroten Licht

Im Internationalen Brustkrebsmonat Oktober erstrahlen weltweit über 200 Sehenswürdigkeiten im rosaroten Licht. Auch die Kärntner Landeshauptstadt setzt ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit Erkrankten und Angehörigen. Dienstagabend wurde der Lindwurm im Beisein von Stadträtin Sandra Wassermann und Theresa Neumann, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe Kärnten, in rosa Licht getaucht. „Brustkrebs kann jede und jeden treffen, dennoch wird noch zu selten darüber gesprochen. Indem wir unser Wahrzeichen, den Lindwurm, pink erstrahlen lassen, machen wir auf dieses wichtige Thema aufmerksam“, betont Stadträtin Wassermann, die auch für die öffentliche Beleuchtung in der Stadt zuständig ist.

„Pink Ribbon“-Aktion seit 22 Jahren in Österreich

In Österreich startete die „Pink Ribbon“-Aktion, deren Symbol wie der Name schon sagt die pinke Schleife ist, im Jahr 2002. Im Mittelpunkt der jährlichen Aktion stehen drei Anliegen: Erinnerung an die Wichtigkeit der Brustkrebs-Früherkennung, Aufruf zur Solidarität mit Patientinnen und zur Enttabuisierung der Erkrankung sowie direkte und rasche Hilfe für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Jährlich 5.500 neue Brustkrebsfälle bei Frauen in Österreich

Brustkrebs ist – laut Statistik Austria – die häufigste Krebserkrankung der Frau mit jährlich rund 5.500 Neuerkrankungen. 1.500 Frauen verlieren den Kampf leider. Dabei könnten rund 500 Frauen jedes Jahr gerettet werden, wenn die Erkrankung rechtzeitig erkannt worden wäre. Daher steht auch die Information von Betroffenen und Angehörigen an oberster Stelle. Die Krebshilfe Kärnten bietet kostenlose Hilfe und Unterstützung für Betroffene und Angehörige. Nähere Informationen findest du online.