Prügelattacke am Praterstern: 28-Jähriger schlägt zu und flieht

In den frühen Morgenstunden, am 9. Oktober 2024, wurde die Wiener Polizei zu einem Vorfall am Praterstern gerufen. Ein 28-jähriger Mann, der aus Ungarn stammt, wird verdächtigt, einen anderen Mann mit mehreren Faustschlägen attackiert zu haben. Zeugen berichteten von einem Streit zwischen dem Angreifer und dem späteren Opfer, der an einem nahegelegenen Imbissstand begann.

Imbissstand-Zoff eskaliert

Nach dem Vorfall flüchtete der Verdächtige in den Venediger-Au-Park. Dank schneller Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Pappenheimgasse konnte der 28-Jährige jedoch schnell gefasst werden. Bei der Festnahme stellte die Polizei eine Alkoholisierung des Mannes fest, die bei etwa zwei Promille lag. Das schwer verletzte Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesundheitszustand des Mannes wurde bislang nicht näher beschrieben. Während die Ermittlungen zum Vorfall weiterlaufen, befindet sich der Verdächtige im Polizeigewahrsam.