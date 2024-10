Vier neue Snackautomaten für den Flughafen Graz

Ein Self Service-Corner mit Sitzgelegenheiten sorgt nun im öffentlichen Bereich der Ankunft für eine bessere Versorgung während der Flughafenöffnungszeiten. „Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir die Versorgung unserer Gäste, aber auch der Mitarbeiter:innen der verschiedenen Unternehmen am Graz Airport verbessern können“, informiert Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Graz Airport. „Mit café + co haben wir nun einen Partner gefunden, der ein perfektes Angebot garantiert.“

Vier neue Automaten am Airport Graz

Gerald Matzner-Holsmer, Geschäftsführer von café+co Österreich: „Als Qualitäts- und Serviceleader steht für café+co die beste Pause im Mittelpunkt. Vom handgerösteten Kaffee bis hin zu Erfrischungsgetränken und Snacks bieten wir den Passagieren und Besuchern des Graz Airport erstklassigen Service und hochwertige Produkte. Wir freuen uns, dass wir den Flughafen Graz in Zukunft bei der Versorgung seiner Gäste unterstützen dürfen.“ Die Zutaten zum Jausenangebot in den Automaten kommt von österreichischen Herstellern, wie z. B. von der Firma Krainer Wurst in Wagna.