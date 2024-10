„prima la musica Europapreis“: Junge Künstler ausgezeichnet

Victoria Kandlhofer

Victoria Kandlhofer (geb. 2008) stammt aus der Steiermark und lernt seit 2016 Gitarre an der Musikschule Weiz. 2018 konnte sie in Mürzzuschlag beim 6. „Brahms Music Winter Festival“ als erste Teilnehmerin mit dem Instrument Gitarre die Höchstpunktzahl (100 von 100 Punkten) erzielen und den Brahms-Award gewinnen. Hinzu kommen etliche erste Preise auf Landes- und Bundesebene beim Wett­bewerb „prima la musica“. Zuletzt gewann Victoria Kandlhofer im Jahre 2024 beim Bundeswettbewerb in Brixen den Ersten Preis in der Altersgruppe IIIplus. Gemein­sam mit ihrer älteren Schwester Sarah hat sie 2019 beim 11. Internationalen Wettbewerb „Giovani Musicisti“ in Treviso als Ensemble den Ersten Preis gewonnen.

Julius Legat

Julius Legat (geb. 2006) ist Pianist und lebt in Graz. Seinen ersten Klavierunterricht erhielt er im Alter von sieben Jahren. Seit seinem zehnten Lebensjahr studierte er am Johann Joseph Fux Konserva­torium in Graz, zukünftig wird er an der Uni­versität für Musik und darstellende Kunst Wien das Konzertfach Klavier studieren. Der Grazer gewann bereits rund zwanzig Preise bei nationalen und internationalen Klavier­wettbewerben, wie etwa den Bundessieg von Österreich bei „prima la musica“ im Jahr 2022 oder den zweiten Preis beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Rom.

Cäcilia Raab

Cäcilia Raab (geb. 2001) erhielt im Alter von zwölf Jahren ihren ersten Gesangsunterricht. Sie besuchte das Oberstufenrealgymnasium der Wiener Sänger­knaben, wo sie erste solistische Erfahrungen auf der Bühne machen konnte. Seit 2020 nimmt sie regelmäßig an Meisterkursen für Gesang teil. Die gebürtige Wienerin begann 2023 das Bachelor­studium für Sologesang an der Kunstuniversität Graz. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs „prima la musica“, sowohl für Gesang als auch für Violon­cello, 2024 wurde sie beim in Brixen ausgetragenen Wett­bewerb Bundessiegerin in Gesang in der Altersgruppe Vplus.