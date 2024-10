Sommersaison am Goldeck vorzeitig beendet: Vorbereitung für den Winter laufen

„Die Goldeck Bergbahnen GmbH teilt hiermit mit, dass die Sommersaison aufgrund der jüngsten Unwetter vorzeitig beendet wird“, heißt es in einer Presseaussendung der Goldeck Bergbahnen GmbH am 9. Oktober. Um den geplanten Start der Wintersaison am 6. Dezember sicherzustellen, werden alle Kräfte ab sofort gebündelt und die Aufräumarbeiten intensiv vorangetrieben.

Vorverkauf der Wintersaisonkarten ab 11. Oktober

„Unser Team leistet großartige Arbeit, um die entstandenen Schäden schnellstmöglich zu beheben und alles für die Wintersaison vorzubereiten,“ sagt Erik Zechmann, Geschäftsführer der Goldeck Bergbahnen GmbH. Die Kassa in der Talstation in Schwaig ist ab 11.10.2024 für den Vorverkauf der Saisonkarten (Goldeck und Kärntner Skipass, von Montag bis Mittwoch und Freitag, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr und am Donnerstag von 10.00-18.30 Uhr) geöffnet. Ab 4. November wird es auch eine Vorverkaufsstelle im Atrio in Villach powered by Goldeck geben. Am Stand erhält man Informationen rund um das Goldeck und kann Saisonkarten (Goldeck oder Kärntner Skipass) sowie Tageskarten kaufen.