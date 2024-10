Stadel in Feldkirch abgebrannt: 68-Jähriger verletzt

Am Dienstag, den 8. Oktober 2024, kam es in Feldkirch zu einem verheerenden Brand, der durch Schweißarbeiten an einem Fahrzeug ausgelöst wurde. Der 68-jährige Mann führte die Arbeiten in einem Stadel in der Hubstraße durch, als plötzlich ein Feuer im Auto ausbrach. Innerhalb kürzester Zeit griffen die Flammen auf das gesamte Gebäude über.

Feuerwehr im Großeinsatz

Das Feuer breitete sich schnell aus und bedrohte auch Bäume auf einem benachbarten Grundstück. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren Tosters, Nofels und Feldkirch-Stadt mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Die Hubstraße musste während der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

Höhe des Schadens noch unbekannt

Neben dem vollständig zerstörten Stadel entstanden auch Sachschäden an umliegenden Gebäuden und Bäumen. Der 68-jährige Verursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Trotz der intensiven Bemühungen musste der Stadel schließlich abgerissen werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.