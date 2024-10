Das „Grüne Herz“ tischt mitten in Wien auf

Starkoch Heinz Reitbauer, IV-Präsident Kurt Maier, Umweltlandesrätin Ursula Lackner (in Vertretung für LH-Stv. Anton Lang), Landeshauptmann Christopher Drexler, Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und STG-GF Michael Feiertag (v.l.) mit ganz viel Herz in Wien.

Starkoch Heinz Reitbauer, IV-Präsident Kurt Maier, Umweltlandesrätin Ursula Lackner (in Vertretung für LH-Stv. Anton Lang), Landeshauptmann Christopher Drexler, Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl und STG-GF Michael Feiertag (v.l.) mit ganz viel Herz in Wien.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 17:34 / ©STG/viennashots.com

Der Einladung „Das Grüne Herz in Wien“ von Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stv. Anton Lang und Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl folgten weit über 300 Gäste aus allen Bereichen der Gesellschaft mitten ins Herz von Wien, in den Kursalon Hübner. Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl unterstrich die Stärken der Steiermark: „Die Steiermark ist eine der vielseitigsten Regionen Europas. Neben weltweit erfolgreichen Industriebetrieben sowie innovativen Klein- und Mittelunternehmen sind auch international renommierte Hochschulen und Forschungseinrichtungen in unserem Bundesland beheimatet. Darüber hinaus punkten wir mit einzigartigen Erholungsräumen. Damit ist das Grüne Herz Österreichs ein perfekter Ort zum Leben und Arbeiten.“

„Die Steiermark ist das kulinarischer Herz Österreichs“

Organisiert wurde der Auftritt von der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG). Eine Auswahl an Industrie- und Wissenschaftspräsentationen von u.a. der Industriellen Vereinigung bis zu Joanneum Research lud spielerisch dazu ein, zum Beispiel Balkonkraftwerk mit Solarzelle Green Tech Valley kennen zu lernen. Auch das Start-up Dayholi, das zuletzt ein Projekt mit Kevin Costner umsetzte, ist in Wien dabei und wird einen Dome aufbauen, mit dem man ein VR-Eindrücke mit allen fünf Sinnen erleben kann. Kulinarisch tischten die Meisterköche Heinz Reitbauer, Konstantin Filippou, Richard Rauch und Johann Lafer, um nur einige zu nennen, steirische Köstlichkeiten auf. „Die Steiermark ist das kulinarischer Herz Österreichs“, betont Starkoch Heinz Reitbauer.

Das „grüne Herz“ tischt auf

Das Grüne Herz in Wien wurde wie auch der Steiermark-Frühling am Rathausplatz von der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH ausgerichtet, die das anspruchsvolle Ziel gesetzt hat, die Steiermark nebst dem Tourismus auch als Standort für Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft und Kultur national wie international stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Außerdem zu Gast waren: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Bildungsminister Martin Polaschek, Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Ulrike Rauch-Keschmann (Wirtschaftministerium) waren ebenso zu Gast wie Kurt Maier und Georg Knill (beide Industriellen Vereinigung), die Botschafter mit Herz Christina Wilfinger, Johanna Pirker, Boris Bukowski. LK-Präsident Franz Titschenbacher, Konsul Rudi Roth, Katrin Hohensinner-Häupl (frutura), Peter Umundum (Post), Horst Pirker (Verleger), TUI Österreich-Chef Gottfried Math und Künstler Tom Lohner, Hofreitschule-Chef Alfred Hudler, Wolfgang Grimus (Flughafen Graz), Marko Mele (Universalmuseum Joanneum), Günter Dörflinger (COO Christof Group), Wolfgang Schaller (ORF Steiermark), Katrin Hohensinner-Häupl (frutura), Stefan Polzhofer (KAPO Fenstern), Josef Rieberer (Murauer Brauerei), Christian Briggl (Estyria), Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker, Peter Pakesch und Michaela Leutzendorff Pakesch aus der Kultur sowie zahlreiche Vertreter aus den steirischen Erlebnisregionen sowie von Thermen und Seilbahnen, um nur einige zu nennen.