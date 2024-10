Villacher Fernmelder begehen Traditionstag

Am 11. Oktober wird in der Lutschounig-Kaserne in Villach der Traditionstag der Fernmelder gefeiert.

Am Freitag, dem 11. Oktober 2024 um 11.00 Uhr, wird in der Lutschounig-Kaserne in Villach der diesjährige Traditionstag des Führungsunterstützungsbataillons 1 (FüUB1) abgehalten. Der historische Bezug zur Tradition der Führungsunterstützungssoldaten findet sich im Armeebefehl von Generaloberst v. Boroević vom 8. Oktober 1916, worin er die hervorragenden Leistungen der damaligen Telegraphentruppe im Einsatz an der Isonzo-Front im 1. Weltkrieg besonders würdigt.

Traditionstag und „Common Roof“-Übung

Nicht nur der Bataillonskommandant Oberst Ernst Berthold ,sondern auch der Leiter der Direktion 6, Generalmajor Hermann Kaponig, wird dieses Jahr die Besucher am Traditionstag in der Lutschounig-Kaserne begrüßen. Der Gruß wird dieses Jahr ein internationaler sein. Denn während am Antreteplatz der Kaserne gefeiert wird, findet zeitgleich die 14-tägige Übung „Common Roof“ statt. Bei dieser Übung wird zusammen mit der Schweiz und Deutschland die grenzübergreifende Kommunikation auf dem digitalen Weg geübt. Ebenso erfreuen sich die Cyber-Soldaten über einen bilateraler Truppenbesuch des Partnerverband aus Vrhnika (Slovenien). Die Militärmusik Kärnten, unter der Leitung von Oberst Dietmar Pranter, wird den Traditionstag musikalisch umrahmen.