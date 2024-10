Historische Gitter beschädigt: Patzer bei Belvedere-Restaurierung flog auf

Die Restaurierung am Oberen Belvedere führte zu erheblichen Schäden an den historischen Fenstergittern – das Denkmalamt bestätigt Fehler.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 17:55 / ©Google Streetview Screenshot

Am Oberen Belvedere kam es bei der Restaurierung historischer Fenstergitter zu gravierenden Fehlern. Das Bundesdenkmalamt bestätigte, dass bei der Demontage der Gitter am UNESCO-Welterbe Fehler gemacht wurden, wodurch das Mauerwerk erheblich beschädigt wurde.

Denkmalamt gesteht Fehler ein

Laut einer Stellungnahme des Denkmalamts sei die Entfernung der Gitter zwar genehmigt gewesen, jedoch kam es bei den Arbeiten zu unsachgemäßen Ausführungen. Diese führten zu Schäden, die nun „fachgerecht behoben“ werden sollen. Experten kritisieren die Vorgehensweise. Normalerweise würden solch historische Gitter nicht demontiert oder, wie es bei rund 50 Fenstern am Belvedere geplant war, zerschnitten und neu zusammengefügt. Dies entspräche laut Denkmalschützern einer Zerstörung der wertvollen Eisengitter, die von Hand geschmiedet wurden.

Prüfungen der Wiener Baubehörde angekündigt

Die Burghauptmannschaft begründete die Maßnahme ursprünglich damit, dass der Umbau der Gitter die Wartung der Fenster erleichtern sollte. Am Dienstag wurde jedoch eine weitere Erklärung abgegeben: Die 300 Jahre alten Gitter seien von Korrosion betroffen, was das Mauerwerk gefährde. Deshalb sei der Ausbau nötig, um die Fassadenrestaurierung durchzuführen. Die Wiener Baubehörde will die Arbeiten nun genauer untersuchen. Es soll überprüft werden, ob die Baubewilligungen eingehalten wurden, um den historischen Wert des UNESCO-Welterbes zu schützen, wie der „Kurier“ berichtet.