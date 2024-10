Instabiles Wetter: Dieses Erntedankfest in Klagenfurt muss abgesagt werden

Eigentlich hätte das Erntedankfest am Waidmannsdorfer Markt bereits am 28. September stattfinden sollen. Aufgrund der schlechten Wetterprognose für dieses Datum wurde es jedoch auf 12. Oktober verschoben. Nun macht das Wetter dem Fest jedoch erneut einen Strich durch die Rechnung. „Aufgrund der instabilen Wettervorhersage ist das für Samstag, 12. Oktober, geplante Erntedankfest am Waidmannsdorfer Wochenmarkt ABGESAGT“, gab die StadtKommunikation Klagenfurt heute in einer Presseaussendung bekannt. Es wird keinen Ersatztermin geben.