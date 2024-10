Winterflugplan: Diese Reiseziele erreichst du vom Flughafen Graz aus

Dieser lockt etwa mit Gran Canaria – abheben in der Früh, Nachmittagskaffe am Meer! Das gilt auch für Flüge zur Schwesterinsel Teneriffa. Ganzjährig durchgehend kann man von Graz nach Antalya an der türkischen Riviera und Hurghada am Roten Meer fliegen.

Städtereisen im Winterflugplan

Aber auch Städtereisen finden sich im Winterprogramm. So sind etwa Berlin, Hamburg und Zürich per Direktflug erreichbar. Und über Drehscheiben wie Frankfurt, München oder Wien steht das Tor zur Welt zwölf Monate im Jahr offen. Hier geht es zum Winterflugplan des Grazer Flughafens.