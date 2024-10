Hurrikan Milton trifft heute auf Florida – Kärntnerin: „Wir sind nervös“

Sie befindet sich aktuell vor Ort – glücklicherweise an der Grenze des Hurrikan-Gebiets. Gegenüber 5 Minuten Villach erzählt Valentina Tosoni, wie die Situation vor Ort ist.

Wie sieht die Situation in Florida aus?

Hurrikan Milton nähert sich aktuell der Golfküste Floridas. Dabei handelt es sich um einen Tropensturm der Kategorie 4, der sich zu einem Rekordsturm entwickeln könnte. Es wird erwartet, dass er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Land trifft. Obwohl Milton zuvor die Kategorie 5 erreicht hat, wird er voraussichtlich kurz vor dem Landfall leicht abschwächen. Dennoch bleibt er extrem gefährlich. Städte wie Tampa, Sarasota und Fort Myers bereiten sich auf heftige Sturmfluten vor, die eine Höhe von bis zu 4,5 Metern erreichen könnten. Auch mit starkem Wind und heftigen Regenfällen ist zu rechnen. Große Stromausfälle und erhebliche Überschwemmungen werden in weiten Teilen Zentralfloridas erwartet. Die Behörden haben viele Anwohner, insbesondere diejenigen in Küstennähe und niedrig gelegenen Gebieten, zur Evakuierung aufgerufen oder aufgefordert, Vorbereitungen zu treffen. Es wird weiterhin davor gewarnt, dass Milton trotz der leichten Abschwächung verheerende Auswirkungen haben wird, auch im Landesinneren, wo es zu großen Schäden an der Infrastruktur kommen könnte​.

©zVg Die Palmen in Pompano Beach wehen bereits im Wind.

Villacherin im Interview: „Es ist alles sehr bedrückend“

„Der Hurrikan dürfte voraussichtlich bei uns vorbeiziehen“, beruhigt Valentina Tosoni. Sie ist gerade mit ihrer Freundin – die ebenfalls Kärntnerin ist – in Pompano Beach, einer Stadt im Broward County im US-Bundesstaat Florida. „Wir befinden uns an der Grenze zum Hurrikan“, beginnt sie das Gespräch mit 5 Minuten Villach: „Es ist alles sehr bedrückend, wir leben südlich von Palm Beach und werden wohl Glück haben.“ Anders sieht es in Tampa und Sarasota an der Westküste aus. Hier flüchten Millionen Menschen. „Wir sind nervös, da wir nicht wissen, ob sich der Hurrikan dreht. Die Nachrichtenlage ist exzellent, es gibt seit 24 Stunden Warnungen. Die Straßen sind hier eigentlich immer auch bei Regen überflutet, das Einzige, wo wir Angst haben, ist, dass wir keinen Strom haben könnten.“ Nun warten die Villacherinnen, denn in den nächsten zwei Stunden „beginnt der Sturm laut den Nachrichten. Derweil merken wir noch nicht viel, außer dass der Sturm stärker und der Ozean immer rauer wird. Viele Menschen sind auch noch kurzfristig in unsere Anlage gekommen, weil sie direkt in der Hurrikan-Zone wohnen.“

©zVg Am Strand herrscht bereits die Ruhe vor dem Sturm. ©zVg Normalerweise ist Pompano Beach ein idyllischer Fleck in Florida.

Ist die Angst vor Ort groß?

„Meine Eltern sind mit uns hier, wir haben nicht so viel Angst. Die Menschen, die geflüchtet sind, ja die haben Angst. Es handelt sich doch um einen der größten Hurrikans, die je erwartet wurden. Er soll sich an Land jedoch abschwächen.“ Auch die persönlichen Geschichten lassen Valentina Tosoni nicht kalt. „Ein Bekannter war gerade seine Tochter in Orlando holen, weil er große Angst um sie hat. Hier, erzählte er, war alles verbarrikadiert.“ Die nächsten Stunden in Florida werden das gesamte Ausmaß von Hurrikan Milton zeigen. Die Warnungen verheißen nichts Gutes, wie Valentinas Material aus Florida zeigt:

©zVg Die Wettervorhersage für Florida warnt vor Hurrikan Milton. ©zVg Der Tropensturm soll Flutwellen und starke Regenfälle mit sich bringen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 19:32 Uhr aktualisiert