CHL-Duell: KAC kämpft heute gegen Schweizer Titelträger

Ab 19.45 Uhr kämpfen der KAC und der Schweizer Eishockeyverein Genève-Servette heute in der fünften CHL-Runde auf dem Eis. Gespielt wird in Neuchâtel in der Schweiz. Der Schweizer Titelverteidiger legte keinen imposanten Meisterschaftsstart hin und rangiert momentan auf Platz 9 in der Schweizer National League. Die Bundesligasaison begann für die Rotjacken aus Klagenfurter besser, doch in den letzten beiden Spielen mussten sie eine Niederlage einstecken, zuerst gegen die Graz 99ers (2:4) und danach gegen den HC Pustertal (3:6). Somit stehen die Klagenfurter aktuell auf Platz 5 in der Tabelle. In der CHL-Tabelle belegt der KAC momentan Platz 19, während sich die Schweizer Gegner auf Platz 15 befinden.