2,4 Milliarden Euro: Kosten durch Fettleibigkeit in Österreich explodieren

Eine aktuelle Analyse des Instituts für Höhere Studien (IHS) offenbart, dass fast fünf Prozent der Gesundheitsausgaben in Österreich für die Behandlung von Adipositas und deren Folgen verwendet werden. Jährlich sterben etwa 4.000 Menschen aufgrund von Fettleibigkeit, was acht Prozent aller Todesfälle im Land ausmacht. Thomas Czypionka vom IHS betont, dass 53 Prozent der EU-Bevölkerung übergewichtig sind, während in Österreich 18 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen unter Adipositas leiden. Besonders besorgniserregend sind die Zahlen bei Kindern: Bereits zehn Prozent der neunjährigen Buben und 6,7 Prozent der Mädchen sind betroffen.

Hohe Kosten und Folgeschäden

Laut der IHS-Erhebung, die sich auf die Situation von 2019 bezieht, belaufen sich die Gesamtkosten durch Adipositas auf 2,4 Milliarden Euro. Davon entfallen 1,9 Milliarden Euro auf Gesundheitsausgaben und 480 Millionen Euro auf indirekte Kosten durch Arbeitsausfälle. Fettleibigkeit verursacht nicht nur 537.000 Krankenhaustage, sondern trägt auch zu 5,6 Prozent der Invaliditätspensionen bei. Die Studienautorin Stephanie Reitzinger weist darauf hin, dass die Zahlen noch höher ausfallen könnten, da zusätzliche Kosten, wie Pflegegeld und Einnahmeverluste, nicht einberechnet wurden.

Gesundheitsrisiken und Lebensqualität

Fettleibigkeit ist ein Risikofaktor für verschiedene ernsthafte Erkrankungen, darunter Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Menschen mit Hochrisiko-Adipositas verlieren im Durchschnitt fast zehn gesunde Lebensjahre und sterben im Schnitt fünf Jahre früher. Czypionka hebt hervor, dass Adipositas nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Lebensqualität und das Einkommen der Betroffenen beeinträchtigt.

Politische Forderungen und Präventionsstrategien

Die Adipositas Allianz (ÖAA) fordert von der Politik ein verstärktes Handeln gegen die Krankheit. Florian Kiefer, Mediziner der ÖAA, schlägt verschiedene Maßnahmen vor, darunter ein Werbeverbot für Süßigkeiten in Kinderkanälen sowie die Einführung einer Zuckersteuer. Zudem sollte der Sportunterricht an Schulen mehr auf Freude an Bewegung ausgelegt werden, um Kinder zu motivieren. Ernährungsbildung in Schulen könnte ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Gewohnheiten der Kinder haben.

Adipositas als chronische Erkrankung anerkennen

Ein zentrales Anliegen der ÖAA ist die Anerkennung von Adipositas als eigenständige chronische Erkrankung. Kiefer betont, dass die Stigmatisierung von Betroffenen abgebaut werden müsse, da Fettleibigkeit nicht einfach auf „Disziplinlosigkeit“ zurückzuführen ist. Zudem fordert die Allianz einen gerechteren Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten und präventiven Maßnahmen, um die gesundheitlichen Folgen der Krankheit zu bekämpfen. (APA/red. 9. 10. 2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 19:47 Uhr aktualisiert