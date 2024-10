Seit seiner Jugend bei der Feuerwehr: Goldenes Verdienstzeichen für EABI Rudolf Petschl

Bereits als Jugendlicher trat er im Alter von 15 Jahren der FF Hadersdorf bei. In den darauf folgenden Jahren absolvierte er sämtliche Kurse an der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring und legte schlussendlich auch die Kommandantenprüfung ab. Die Funktion als Kommandant der FF Hadersdorf übte er ab 1981 für insgesamt 15 Jahre aus, später stand er auch auf Abschnittsebene als Abschnittskommandant des Feuerwehrabschnitts IV – Bereich Mürzzuschlag – neun Feuerwehren vor. In seiner Zeit als Kommandant war er für zahlreiche technische Fortschritte der FF Hadersdorf verantwortlich und konnte so sämtliche wichtige Meilensteine dieser Wehr setzen. Nach seiner aktiven Zeit fungierte Rudolf Petschl noch einige Jahre als Bereichs- Seniorenbeauftragter des Bereiches Mürzzuschlag. Auch heute noch ist er ein wesentlicher Bestandteil der FF Hadersdorf und eine wichtige Anlaufstelle für Jung und Alt.

