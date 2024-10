Bierdeckel mit Briefmarke: Post präsentiert kreatives Sammlerstück

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 20:00 / ©Fotomontage Canva / D. Gruber

Die Österreichische Post hat es wieder geschafft, Sammler und Fans außergewöhnlicher Briefmarken zu beeindrucken. Dieses Mal in Form eines echten Bierdeckels, der sowohl als Getränk-Untersetzer als auch als Briefmarke genutzt werden kann. Die kreative Idee wird zur Kaiser Wiesn in Wien vorgestellt.

Ein Sammlerstück mit Funktion

Der Bierdeckel besteht aus robustem Holzschliffkarton, wie er auch bei herkömmlichen Untersetzern verwendet wird. Das Besondere: In der Mitte des runden Deckels befindet sich eine heraustrennbare Briefmarke, die im Wert von 3,50 Euro für das Frankieren von Postsendungen verwendet werden kann. Gestaltet von David Gruber, zeigt die Briefmarke ein schäumendes Glas Bier, umgeben von Nährwertangaben und verziert mit einem fühlbaren Relieflack.

Kaiser Wiesn als Präsentationsplattform

Zum ersten Mal kann die „bierige“ Briefmarke am 10. Oktober auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater bestaunt werden. Ein eigens eingerichtetes Sonderpostamt bietet Interessierten die Möglichkeit, sich die Briefmarke direkt vor Ort zu sichern. Mit einer Auflage von 150.000 Stück ist die Bierdeckel-Briefmarke zudem in allen Postfilialen sowie online erhältlich.

Die Geschichte hinter dem Bierdeckel

Der Bierdeckel hat eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich diente er dazu, Bier vor Insekten zu schützen. Später entwickelte er sich zu einem klassischen Untersetzer für Gläser. Die Post greift dieses historische Erbe auf und vereint es mit moderner Funktionalität.

Bier in Österreich: Eine Tradition des Genusses

Bier ist eines der beliebtesten Getränke in Österreich, mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund 100 Litern. Die Mischung aus Wasser, Hopfen, Malz und Hefe sorgt für die charakteristische Vielfalt an Biersorten. Doch trotz der enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe sollte Bier stets verantwortungsbewusst und in Maßen konsumiert werden.