Blaulicht am Hauptbahnhof: 23-Jähriger in Wien verhaftet

Am Dienstagabend, den 8. Oktober 2024, nahmen Polizeibeamte in Wien einen 23-jährigen ungarischen Staatsbürger fest. Der Mann, der sich in der Nähe des Hauptbahnhofs aufhielt, wurde im Rahmen eines europäischen Haftbefehls gesucht. Die Polizeiinspektion am Hauptbahnhof hatte zuvor umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, die zur Identifizierung und Lokalisierung des Verdächtigen führten. Der europäische Haftbefehl gegen den 23-Jährigen wurde aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte erlassen. Weitere Erhebungen laufen.