Kaltfront bringt Regen: So sieht Österreichs Wetter am Donnerstag aus

Veröffentlicht am 9. Oktober 2024, 21:02 / ©Daniel Schöffmann

Laut den Experten von GeoSphere Austria zieht morgen eine Kaltfront von Westen über Österreich, wodurch sich die Regen- und Schaueraktivität im Laufe des Vormittags ausbreiten wird. Zunächst sind vor allem Tirol und Vorarlberg betroffen, bevor sich die Niederschläge verstärkt auf die Alpensüdseite konzentrieren. Dort kann es zeitweise recht kräftig regnen.

Schneefallgrenze sinkt: Winterliche Grüße aus den Alpen

Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 2000 Meter, während im Norden und Nordosten die Sonne zeitweise scheint. Hier fallen die Regenmengen eher gering aus. Der Wind weht in der Regel schwach bis mäßig aus südlichen bis westlichen Richtungen. Im Donauraum und im Wiener Wald kann der Westwind mit der Kaltfront allerdings lebhaft bis stark auffrischen. Die Temperaturen in den frühen Morgenstunden liegen zwischen 8 und 14 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen meist 14 bis 20 Grad, während im äußersten Osten bis zu 23 Grad möglich sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.10.2024 um 21:14 Uhr aktualisiert