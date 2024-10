Facebook-Posting von Grazer Finanzstadtrat sorgt für Aufregung

„Ich fordere die afrikanische Jugend auf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und Laster wie Feigheit, Verrat und Inkompetenz loszuwerden, denn genau diese Schwächen nutzen die Imperialisten aus, um afrikanische Völker im Interesse des Reichtums ihrer Länder zu versklaven“ – mit diesem Zitat von Militärdiktator und Putin-Freund Ibrahim Traoré sorgt Finanzstadtrat Manfred Eber aktuell für Aufregung. So hat Eber vor wenigen Tagen einen Beitrag mit dieser Aussage auf seinem Facebook-Account geteilt.

Obwohl die Zeilen auf den ersten Blick harmlos wirken, steckt hinter dem Verfasser Ibrahim Traoré eine kontroverse Persönlichkeit. So sei Traoré nicht nur verantwortlich für den Putsch in Burkina Faso, sondern steht auch wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen und Massakern an Zivilisten in der Kritik. Unter seiner Führung wurde zum Beispiel auch die Pressefreiheit eingeschränkt und ein Partnerschaftsvertrag mit Putin unterschrieben. Zu dem Satz im Posting stehe Eber, heißt es aus seinem Büro, wie die Kleine Zeitung berichtet. Von jeglichen Angriffen auf die Pressefreiheit würde sich der Grazer Stadtrat aber distanzieren.

Rücktritt gefordert

Nicht ganz so gelassen sieht NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner den Vorfall. „Eber trägt als Finanzstadtrat eine immense Verantwortung, gerade in einer Zeit, in der Graz vor ernsthaften finanziellen Herausforderungen steht. Statt sich auf die Lösung dieser Probleme zu konzentrieren, verliert er sich in der Verbreitung von Botschaften, die Kriegsverbrecher glorifizieren. Damit hat Eber jegliche demokratische Legitimation für sein Amt verloren“, kritisiert er und fordert den sofortigen Rücktritt von KPÖ-Stadtrat Manfred Eber. Ebers Facebook-Beitrag sei ein Schlag ins Gesicht der Kriegstoten in Burkina Faso. „Wer Kriegsverbrecher und Mörder teilt, hat jegliche demokratische Legitimation verloren“, ist Pointner der Meinung.