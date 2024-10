Regenmengen bis zu 70 l/m²: Kaltfront zieht nach Kärnten

Herbstliches Wetter bringt der Donnerstag den Kärntnerinnen und Kärntnern. Ein Italientief lässt bereits am Vormittag Regen im Südwesten des Landes niedergehen, zu Mittag zieht die Regenfront weiter nach Oberkärnten und in die Karawanken, so die Vorhersage von GeoSphere Austria. Am Nachmittag ist auch im Osten Kärntens mit Niederschlägen zu rechnen, wobei teils große Mengen zusammenkommen. „Die größten Regenmengen fallen voraussichtlich im Gailtal und im Oberen Drautal mit bis zu 50 l/m², in den Karnischen Alpen sind sogar bis zu 70 l/m² möglich“, heißt es seitens der GeoSphere. Weniger starke Niederschläge sind im Nordosten des Landes zu erwarten. Zu dem Regenwetter gesellt sich auch eine Kaltfront, die die Temperaturen um rund fünf Grad auf 10 bis 14 Grad abkühlen lässt. „Beim Durchzug der Front sind regional kräftige Windböen mit dabei“, informieren die Wetterexperten weiter.