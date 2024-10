Ab 15. Dezember: Weststrecke nach Hochwasser wieder in Betrieb

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 06:08 / ©APA/THEMENBILD

Der von der Hochwasserkatastrophe betroffene Abschnitt der „neuen“ Weststrecke soll ab dem 15. Dezember wieder in Betrieb genommen werden. Das hat der ÖBB-Chef Andreas Matthä am Donnerstagabend in der „ZIB 2“ angekündigt. Damit sei „der Weihnachtsverkehr gesichert“, versprach Matthä. Allerdings gebe es für Bahnreisende „einen Wermutstropfen“, denn die Strecke müsse im kommenden Jahr noch einmal für vier Wochen gesperrt werden, um technische Provisorien rückzubauen.

Züge fahren wieder

Intern werde noch diskutiert, ob die vierwöchige Sperre im Mai oder im Sommer erfolgen werde, erklärte der ÖBB-Chef. In dieser Zeit werde jedenfalls ausreichend Schienenersatzverkehr zur Verfügung gestellt, versicherte er. Die 2012 eröffnete „neue“ Weststrecke durch das Tullnerfeld war durch das Hochwasser massiv in Mitleidenschaft gezogen und daher gesperrt worden. Aktuell fahren die Züge über die „alte“ Bahn-Weststrecke durch den Wienerwald – ab dem morgigen Donnerstag steht die Strecke wieder zweigleisig zur Verfügung.

Etwa 100 Millionen Euro Schaden

Matthä sprach von einem „Jahrhundertschaden“. Den Schaden bei der Infrastruktur und den zerstörten Anlagen bezifferte er mit „um die hundert Millionen“ Euro. Hinzu kämen drastische Umsatzeinbußen im Güterverkehr und im Personenverkehr, die sich noch nicht vollständig abschätzen ließen. Die Westbahn begrüßte die Ankündigung des ÖBB-Chefs am Mittwochabend. Man sei darüber „sehr positiv gestimmt“, dass der volle Bahnbetrieb auf der neuen Weststrecke zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wieder aufgenommen werden könne. Das Jahrhunderthochwasser habe für die gesamte kritische Infrastruktur und den Bahnbetrieb auf der Weststrecke eine noch nie dagewesene Situation dargestellt, betonte Geschäftsführer Thomas Posch in einer Aussendung. (APA/10.10.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.10.2024 um 06:20 Uhr aktualisiert