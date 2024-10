Unbekannte brachen in Klagenfurter Wohnungen ein

Am gestrigen Mittwoch kam es zu mehreren Wohnungseinbrüchen in Klagenfurt.

„In Klagenfurt drangen bisher unbekannte Täter am 9. Oktober während des Tages nach Abdrehen der Zylinderschlösser in zwei Wohnungen einer Wohnanlage ein und stahlen aus einer Wohnung Bargeld“, informiert die Polizei in einer Aussendung. Es kam jedoch noch zu einem weiteren Wohnungseinbruch in der Nähe, bei dem unbekannte Täter ebenfalls Bargeld erbeuteten. „Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Weitere Ermittlungen werden geführt. Derzeit gibt es keinen Täterhinweis“, heißt es von der Polizei.