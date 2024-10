Mord in Itter: 31-Jährigem droht lebenslange Haftstrafe

Ein 31-Jähriger soll in Itter seinen Bekannten getötet haben

Veröffentlicht am 10. Oktober 2024, 06:28 / ©APA/THEMENBILD

Ein 31-Jähriger muss sich kommenden Montag, den 14. Oktober, vor dem Innsbrucker Landesgericht wegen Mordes an einem 36-jährigen Bekannten verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den Einheimischen im Oktober 2023 in dessen Wohnung in Itter (Bezirk Kitzbühel) mit Schnitt- und Stichverletzungen getötet zu haben. Über ein mögliches Motiv sowie über den Tathergang war indes nichts bekannt, weil der angeklagte Pole dazu bisher schwieg, sagte Landesgerichtssprecher Klaus Jenewein zur APA.

Tatverdächtiger sei zurechnungsfähig gewesen

Nach der Festnahme des 31-Jährigen hatte es geheißen, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter zuvor öfter miteinander Konflikte gehabt hätten. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann vorübergehend in ein forensisch-therapeutisches Zentrum gebracht. Allerdings war er laut Staatsanwaltschaft bei der Tat zurechnungsfähig. Wegen einer Persönlichkeitsstörung soll neben der Mordanklage zusätzlich ein Unterbringungsantrag eingebracht werden, erklärte Jenewein.

Am Montagabend könnte ein Urteil stehen

Der 36-Jährige wurde von seinen Eltern leblos in der Wohnung aufgefunden, nachdem sie Nachschau gehalten hatten. Er wurde durch eine „massive Gewalteinwirkung mit einem scharfkantigen Gegenstand gegen den Halsbereich“ getötet, hieß es nach der Obduktion. Über die Tatwaffe machte der Gerichtssprecher keine Angaben. Die Polizei kam dem Polen aufgrund von Zeugenhinweisen, Befragungen und darauffolgenden Personenüberprüfungen auf die Spur. Drei Tage nachdem die Leiche entdeckt worden war, wurde der 31-Jährige festgenommen. Der Mordprozess dürfte Montagabend bereits mit einem Urteil zu Ende gehen. Neben den Sachverständigengutachten wurde von der Staatsanwaltschaft eine Zeugin geladen. Dem Angeklagten droht bis zu lebenslanger Haft. (APA/10.10.2024)